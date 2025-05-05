В Подмосковье упростили подачу заявок на IT-гранты

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Подать заявку на грант для подмосковных IT-компаний и производителей компьютерной техники через региональный портал госуслуг стало проще благодаря подключению «умных сервисов», сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Услуга по подаче заявок на IT-гранты оптимизирована за счёт подключения сервисов, которые помогают быстро заполнить реквизиты банка, а также подсказывают дату начала нового этапа отбора заявок, если в момент подачи выясняется, что сейчас эта возможность закрыта», — объяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.Она напомнила, что грант IT-компании могут получить при приёме в штат не менее пяти человек.
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