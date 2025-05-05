В Подмосковье упростили подачу заявок на IT-гранты

Максимальный уровень внимания и ответственности – причина того, что энергетическую аварию в Подмосковье устраняют оперативно. В других регионах, судя по опыту, эти работы заняли бы недели. Такое мнение высказал директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.