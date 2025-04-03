Жители Подмосковья получили возможность отказаться от бумажных платёжек за ЖКУ

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Пилотный проект по отказу от бумажных квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг в пользу электронных стартовал в Московской области, отказ можно оформить через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
«Многие жители Московской области уже перешли на электронные квитанции, но до сих пор получают их дубликаты в бумажном виде, хотя иногда заглядывают в почтовый ящик только несколько раз в год. Теперь на региональном портале госуслуг появилась возможность полностью отказаться от бумаги и перейти на электронные платежки за ЖКУ», — сказала глава областного Мингосуправления Надежда Куртяник.Для отказа от бумажных квитанций жителю Подмосковья нужно авторизоваться на областном госпортале и на странице сервиса дать согласие на получение единого платёжного документа (ЕПД) в электронном виде. Электронные квитанции начнут поступать в личный кабинет пользователя со следующего месяца.
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Лев Каштанов