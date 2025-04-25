В Подмосковье оптимизировали онлайн-услугу по займам для предпринимателей

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Плательщики налога на профессиональный доход в Московской области теперь могут проще и быстрее оформить льготный заём через региональный портал госуслуг, сообщает пресс-служба подмосковного министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Услугу оптимизировали, и теперь срок её предоставления для субъектов малого и среднего бизнеса сократился с 24 до 21 рабочего дня, а для индивидуальных предпринимателей и самозанятых — до 11 рабочих дней. Кроме того, к услуге подключили «умный сервис», который автоматически проверяет статус и регистрацию налогоплательщика в Московской области», — объяснила глава Мингосусправления региона Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что подмосковные предприниматели могут получить до 5 млн рублей займа по ставке от 2% годовых сроком на три года.
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