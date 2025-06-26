На подмосковном портале госуслуг появился раздел «Питомцы»
Новый сервис для хозяев домашних животных появился на портале госуслуг Московской области, там собраны все тематические услуги, воспользоваться которыми можно из личного кабинета. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
«В открывшемся разделе «Питомцы» содержится информация о чипированных домашних животных, зарегистрированных в Московской области. С помощью сервисов раздела можно отследить местоположение потерявшего питомца, записаться к ветеринару, оформить документы на перевозку или зарегистрировать животное, если это ещё не сделано. Перейти у в услугу можно прямо из личного кабинета», — говорится в сообщении.Для того, чтобы найти раздел «Питомцы», достаточно зайти в блок «Профиль» в личном кабинете на подмосковном портале госуслуг.