На подмосковном портале госуслуг появился раздел «Питомцы»

26 июня 2025, 10:14

оригинал Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Новый сервис для хозяев домашних животных появился на портале госуслуг Московской области, там собраны все тематические услуги, воспользоваться которыми можно из личного кабинета. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.







«В открывшемся разделе «Питомцы» содержится информация о чипированных домашних животных, зарегистрированных в Московской области. С помощью сервисов раздела можно отследить местоположение потерявшего питомца, записаться к ветеринару, оформить документы на перевозку или зарегистрировать животное, если это ещё не сделано. Перейти у в услугу можно прямо из личного кабинета», — говорится в сообщении.