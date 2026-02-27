Жители Подмосковья подали онлайн 4000 заявлений на предоставление земли без торгов

27 февраля 2026, 14:20

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С начала года региональный портал госуслуг Подмосковья принял около 4000 заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.