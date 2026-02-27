Достижения.рф

Жители Подмосковья подали онлайн 4000 заявлений на предоставление земли без торгов

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

С начала года региональный портал госуслуг Подмосковья принял около 4000 заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.



Онлайн-услуга помогает получить за плату без торгов находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности участок, сведения о границах которого внесены в ЕГРН.

Приобрести участок можно для строительства частного дома или ведения личного подсобного хозяйства. Землю также можно арендовать для завершения строительства недостроя, садоводства и в некоторых других случаев.

Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна на портале в разделе «Земля» – «Использование и аренда». Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.

По данным Мингосуправления, в прошлом году электронной услугой на регпортале воспользовались более 34 000 раз.

Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0