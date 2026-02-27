Жители Подмосковья подали онлайн 4000 заявлений на предоставление земли без торгов
С начала года региональный портал госуслуг Подмосковья принял около 4000 заявлений на получение неразграниченной земли в аренду или собственность без торгов. Такие данные привели в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Онлайн-услуга помогает получить за плату без торгов находящийся в муниципальной или государственной неразграниченной собственности участок, сведения о границах которого внесены в ЕГРН.
Приобрести участок можно для строительства частного дома или ведения личного подсобного хозяйства. Землю также можно арендовать для завершения строительства недостроя, садоводства и в некоторых других случаев.
Услуга «Предоставление земельных участков без проведения торгов» доступна на портале в разделе «Земля» – «Использование и аренда». Подать заявление могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели. Для этого нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить документы.
По данным Мингосуправления, в прошлом году электронной услугой на регпортале воспользовались более 34 000 раз.
