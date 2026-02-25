В Подмосковье за год подали 11 тыс. онлайн-заявок на парковочные разрешения

25 февраля 2026, 14:32

оригинал Фото: медиасток.рф

Более 11 тысяч раз воспользовались жители Московской области в 2025 году услугой по оформлению и продлению парковочных разрешений, размещённой на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.





Парковочные разрешения предоставляются членам приёмных и многодетных семей, а также владельцам электромобилей, резидентам и покупателям абонементов.





«С начала текущего года на областном портале госуслуг подали уже свыше 1 600 заявок на оформление этих разрешений», — отмечается в сообщении.