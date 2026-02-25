В Подмосковье за год подали 11 тыс. онлайн-заявок на парковочные разрешения
Более 11 тысяч раз воспользовались жители Московской области в 2025 году услугой по оформлению и продлению парковочных разрешений, размещённой на региональном госпортале. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.
Парковочные разрешения предоставляются членам приёмных и многодетных семей, а также владельцам электромобилей, резидентам и покупателям абонементов.
«С начала текущего года на областном портале госуслуг подали уже свыше 1 600 заявок на оформление этих разрешений», — отмечается в сообщении.Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Прочее» — «Транспорт». Для подачи заявления нужно пройти авторизацию и заполнить соответствующую онлайн-форму. Ответ поступит в личный кабинет в течение шести рабочих дней.