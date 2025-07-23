На подмосковном портале госуслуг упростили услугу ветеранам военной службы

23 июля 2025, 10:18

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На портале Московской области «Госуслуги» оптимизировали услугу для ветеранов военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.





Теперь ветераны военной службы могут проверить наличие льготной категории, а также узнать о доступных мерах поддержки во время подачи онлайн-заявления.

«Цифровые технологии упрощают процесс получения госуслуг для жителей Подмосковья. Теперь ветераны военной службы могут узнать о доступных мерах поддержки прямо во время подачи заявления на комплексную услугу. Помимо этого, заполнив одну заявку, они могут получить сразу несколько услуг», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.