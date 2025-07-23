На подмосковном портале госуслуг упростили услугу ветеранам военной службы
На портале Московской области «Госуслуги» оптимизировали услугу для ветеранов военной службы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Теперь ветераны военной службы могут проверить наличие льготной категории, а также узнать о доступных мерах поддержки во время подачи онлайн-заявления.
«Цифровые технологии упрощают процесс получения госуслуг для жителей Подмосковья. Теперь ветераны военной службы могут узнать о доступных мерах поддержки прямо во время подачи заявления на комплексную услугу. Помимо этого, заполнив одну заявку, они могут получить сразу несколько услуг», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.Комплексная услуга «Ветеран военной службы» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Документы, подтверждающие льготы». Благодаря ей можно оформить социальную карту жителя Московской области, компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, компенсацию за домашний телефон и ежемесячную денежную выплату. Чтобы воспользоваться услугой, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить электронную форму.
Чтобы избежать дублирования, в онлайн-форму встроен умный сервис, который проверяет наличие уже поданных и ещё рассматриваемых заявлений. Если таковые найдутся, заполнить новую заявку не получится – нужно будет дождаться ответа.
Как отметили в министерстве, услуга предоставляется бесплатно в течение 16 рабочих дней.