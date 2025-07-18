Подмосковные педагоги подали онлайн более 800 заявок на выплату по аренде жилья
Электронной услугой «Выплаты педагогам по аренде жилья» с начала года воспользовались более 800 раз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления.
Услуга доступна на подмосковном портале госуслуг в разделе «Соцподдержка» – «Субсидии и компенсации». Претендовать на выплату могут учителя-предметники, преподающие математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. Педагоги должны работать не менее чем на полторы ставки (учителя начальных классов – не менее 25 часов. Также они и члены их семей не должны иметь в собственности или по договору социального найма жилые помещения на территории Подмосковья.
Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и указать реквизиты для перечисления денег. При оформлении заявки в личном кабинете портала потребуется дать согласие супруга на обработку персональных данных.
Ознакомиться с информацией о сумме выплат можно в карточке услуги.
Читайте также: