Подмосковные педагоги подали онлайн более 800 заявок на выплату по аренде жилья

18 июля 2025, 22:47

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Электронной услугой «Выплаты педагогам по аренде жилья» с начала года воспользовались более 800 раз. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Мингосуправления.