На подмосковном предприятии начнут производить парфюмированные спреи

19 января 2026, 15:45

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На производстве компании «Пластик Он Лайн» в городском округе Пушкинский запускают новую линейку продукции – парфюмированные спреи для дома. Продукцию начнут выпускать уже в январе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Решение о запуске новой линейки в компании приняли после успешного выпуска первого спрея для дома в ноябре прошлого года. Его произвели для определённого заказчика. Спрос на этот продукт с тех пор существенно вырос.

«В компании уверены, что линейка спреев под собственной маркой тоже будет пользоваться спросом. Ароматы для продукции компании уже подобрали. Сейчас на предприятии завершают подготовку к серийному производству», – рассказали в ведомстве.