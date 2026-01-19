На подмосковном предприятии начнут производить парфюмированные спреи
На производстве компании «Пластик Он Лайн» в городском округе Пушкинский запускают новую линейку продукции – парфюмированные спреи для дома. Продукцию начнут выпускать уже в январе, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Решение о запуске новой линейки в компании приняли после успешного выпуска первого спрея для дома в ноябре прошлого года. Его произвели для определённого заказчика. Спрос на этот продукт с тех пор существенно вырос.
«В компании уверены, что линейка спреев под собственной маркой тоже будет пользоваться спросом. Ароматы для продукции компании уже подобрали. Сейчас на предприятии завершают подготовку к серийному производству», – рассказали в ведомстве.Там добавили, что на предприятии «Пластик Он Лайн» созданы новые производственные направления по выпуску косметических и дезинфицирующих средств, бытовой химии. На заводе также изготавливают бесконтактные проездные билеты, бейджи и ленты, высокотехнологичные изделия с защитными функциями, канцелярскую и сувенирную продукцию из экокожи.