В ОЭЗ «Дубна» построили вторую очередь фармацевтического комплекса «ПСК Фарма»
На территории особой экономической зоны «Дубна» возвели вторую очередь научно-исследовательского и производственного комплекса биофармацевтической компании «ПСК Фарма». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Компания получила от надзорных органов все заключения о соответствии проектной документации.
«На площадке ОЭЗ «Дубна» расположатся научно-исследовательский, производственный, складской и ультрасовременный офисный блоки. Предприятие будет выпускать препараты для лечения пульмонологических, онкологических, ревматологических, гематологических и других заболеваний. Объём инвестиций компании в проект в ОЭЗ составляет 12 миллиардов рублей. На предприятии создано более 1300 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Запуск нового завода в Дубне – не просто расширение мощностей, но и качественно новый этап в развитии российской фармацевтики.
«Закуплены и установлены новые производственные линии, соответствующие мировым стандартам. Расширяется штат сотрудников, ведётся обучение. В строительство и оборудование второй очереди инвестированы более пяти миллиардов рублей», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Общая площадь построенного в рамках второй очереди объекта превышает 19 500 квадратных метров.