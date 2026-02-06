В Можайске завершили капремонт канализационного коллектора

06 февраля 2026, 10:38

Видео: пресс-служба МинЖКХ МО

Канализационный коллектор капитально отремонтировали в Можайском округе в рамках областной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами на 2023-2028 гг.». Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.





Основные работы провели рядом с деревней Кожухово. Там заменили участок центральной канализационной сети диаметром до 1000 мм. По это трубе стоки поступают на главные очистные сооружения округа.





«Всего в рамках работ специалисты установили 15 новых канализационных колодцев и проложили свыше двух километров труб», — говорится в сообщении.