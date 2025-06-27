На подмосковном участке трассы М-3 «Украина» ограничат проезд в ночь на 1 июля

27 июня 2025, 11:53

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На участке трассы М-3 «Украина» с 65 по 71 километр в Наро-Фоминском городском округе в ночь с 30 июня на 1 июля временно перекроют движение в связи со строительными работами. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».







«На 70-м километре трассы М-3 Украина планируется провести монтаж пролётного строения надземного пешеходного перехода. В связи с этим на участке с 65 по 71 км движение автомобилей в сторону Москвы будет перекрыто с 23:00 30 июня до 5:00 1 июля», — говорится в сообщении.