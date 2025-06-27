Россиянка без водительских прав чуть не задавила трехлетнего сына во время празднования юбилея
В деревне Петровские Бабы Ленинградской области девушка отпраздновала день рождения и чуть не задавила трехлетнего сына, сообщил телеканал 78.ru.
Отмечалось, что россиянка в компании друзей отмечала юбилей — ей исполнилось 20 лет. В какой-то момент именинница, которая не имела водительских прав, решила прокатиться на машине супруга.
Сдавая назад, она наехала на своего малыша. Ребенка с травмами доставили в больницу. Врачи отметили, что мальчик находится в тяжелом состоянии.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что блендер взорвался в руках беременной 23-летней девушки на Ставрополье. Инцидент произошел в городе Георгиевск. Устройство нельзя было мыть под краном из-за зарядного блока на корпусе, поэтому девушка всегда обливала его горячей водой, а затем обтирала.
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