Россиянка без водительских прав чуть не задавила трехлетнего сына во время празднования юбилея

27 июня 2025, 11:14

78.ru: в Ленобласти мать чуть не задавила трехлетнего сына

Фото: iStock/ Halfpoint

В деревне Петровские Бабы Ленинградской области девушка отпраздновала день рождения и чуть не задавила трехлетнего сына, сообщил телеканал 78.ru.