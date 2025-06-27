В Химках пьяный москвич не помнит, как взломал детский сад
В Химках пьяный 20-летний москвич вломился в детский сад. По данным Telegram-канала «Осторожно Москва», перед этим он выпил пива, побродил по дворам, а затем с ломом взломал дверь в хозблок.
Охранник, заметив подозрительные действия, вызвал Росгвардию. Прибывшие на место сотрудники задержали нарушителя, который не смог объяснить свои мотивы, сославшись на провалы в памяти.
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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