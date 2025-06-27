В Химках пьяный москвич не помнит, как взломал детский сад

27 июня 2025, 11:36

Фото: iStock / ChiccoDodiFC

В Химках пьяный 20-летний москвич вломился в детский сад. По данным Telegram-канала «Осторожно Москва», перед этим он выпил пива, побродил по дворам, а затем с ломом взломал дверь в хозблок.