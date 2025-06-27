Полиция задержала мужчину, использовавшего грязный «пикап» Алекса Лесли
МВД: мужчина, домогавшийся девушек в Москве, приехал из Тульской области
Полиция задержала последователя Алекса Лесли, который подходил к девушкам в центре Москвы и трогал их интимные места, сообщают в пресс-службе МВД.
По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области, сейчас он находится в отделе полиции.
Уточняется, что мужчина проходил курсы «горе-пикапера» Алекса Лесли.
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