Полиция задержала мужчину, использовавшего грязный «пикап» Алекса Лесли

МВД: мужчина, домогавшийся девушек в Москве, приехал из Тульской области
Фото: iStock/golubovy

Полиция задержала последователя Алекса Лесли, который подходил к девушкам в центре Москвы и трогал их интимные места, сообщают в пресс-службе МВД.



По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, задержанным оказался 32-летний уроженец Тульской области, сейчас он находится в отделе полиции.



Уточняется, что мужчина проходил курсы «горе-пикапера» Алекса Лесли.

Анастасия Чубина

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