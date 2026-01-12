Достижения.рф

На полигон в Клину уже вывезли 3000 кубометров снега

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину четвёртый день ведут непрерывно ликвидируют последствия рекордного снегопада. На специализированную площадку вывезли порядка 3000 кубометров снега, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.



Сначала коммунальное предприятие «Чистый город» расчистит лестницы и спуски, пешеходные дорожки и тротуары. Затем техника переключится на уборку парковок и дворов. На заключительном этапе начнётся масштабный вывоз снега на специализированный полигон.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин
Как рассказал директор МАУ «Чистый город» Александр Янабаев, на борьбу со стихией вывели спецтехнику – фронтальные погрузчики, самосвалы и экскаваторы. За три дня проделана большая работа. Провели механизированную обработку дворовых территорий, уборку тротуаров, общественных пространств и дорог общего пользования.

В администрации пообещали, что работа продолжится до полной ликвидации снежной массы.
Лора Луганская

