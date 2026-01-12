Последствия циклона «Фрэнсис» в Ступине устранят через несколько суток
В Ступине снег после циклона полностью уберут за два-три дня. Об этом в ответ на обращения жителей сообщил глава городского округа Сергей Мужальских.
В расчистке снега задействованы около 400 дворников и 119 единиц техники, которые работают на дорогах и во дворах.
«Все службы работают в круглосуточном режиме, но полное устранение последствий мощного циклона займёт ещё двое-трое суток», – уточнил Мужальских.Сначала очищают основные магистрали и аварийно-опасные участки, затем переходят к второстепенным дорогам, тротуарам и остановкам. Во дворах первоочередное внимание уделяют входным группам, лестницам и пандусам, потом приступают к очистке дорожек.
Особый контроль ведут за подъездами к социальным объектам и контейнерным площадкам.