Последствия циклона «Фрэнсис» в Ступине устранят через несколько суток

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Ступине снег после циклона полностью уберут за два-три дня. Об этом в ответ на обращения жителей сообщил глава городского округа Сергей Мужальских.



В расчистке снега задействованы около 400 дворников и 119 единиц техники, которые работают на дорогах и во дворах.

«Все службы работают в круглосуточном режиме, но полное устранение последствий мощного циклона займёт ещё двое-трое суток», – уточнил Мужальских.
Сначала очищают основные магистрали и аварийно-опасные участки, затем переходят к второстепенным дорогам, тротуарам и остановкам. Во дворах первоочередное внимание уделяют входным группам, лестницам и пандусам, потом приступают к очистке дорожек.

Особый контроль ведут за подъездами к социальным объектам и контейнерным площадкам.
