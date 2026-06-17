Подмосковные лучники взяли девять медалей чемпионата России по стрельбе из лука

17 июня 2026, 11:30

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.