Подмосковные лучники взяли девять медалей чемпионата России по стрельбе из лука
Спортсмены из Московской области завоевали две золотые, пять серебряных и две бронзовые медали на чемпионате России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Соревнования проходили с 8 по 14 июня в Алексине Тульской области. В них участвовали более 120 спортсменов из 27 регионов.
Победителями и призёрами в различных категориях стали Екатерина Кондратьева, Елена Крутова, Анастасия Джиоева, Наиль Гатин, Иван Козлов, Константин Донской, Александр Петри и Лилия Рашитова. Спортсмены представляют региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта.
Как отметили в министерстве, чемпионат России по стрельбе из лука спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата – одно из ключевых соревнований для российских паралимпийцев. На нём отбирают сильнейших лучников для формирования национальной сборной.
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