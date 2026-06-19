Подмосковная саблистка Егорян стала четырёхкратной чемпионкой Европы

19 июня 2026, 23:02

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала золото чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:39.