Подмосковная саблистка Егорян стала четырёхкратной чемпионкой Европы
Саблистка из Московской области Яна Егорян завоевала золото чемпионата Европы по фехтованию в командном турнире. В финале россиянки победили француженок со счётом 45:39.
В составе команды, помимо Егорян, выступали Алина и Александра Михайловы.
Ранее в пресс-службе Минспорта Подмосковья сообщали, что в первый день чемпионата Егорян взяла серебро в личном первенстве.
Соревнования проходят во французском городе Антони. Яна Егорян представляет областной Центр олимпийских видов спорта в Химках. Для неё эта медаль стала второй наградой на чемпионатах Европы с 2019 года. В активе двукратной олимпийской чемпионки, трёхкратной чемпионки мира и многократной чемпионки Европы это уже 12-я медаль континентальных первенств в карьере.
В министерстве напомнили, что в мае Яна завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Лиме в личном турнире, а также золото – в командных соревнованиях в составе сборной России.
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