Забег «Зарайский бизон» собрал 2500 человек

21 июня 2026, 13:14

Фото: Маргарита Орлова

20 июня у стен Зарайского кремля прошел VIII экстремальный исторический забег «Зарайский бизон». На старт вышли около двух с половиной тысяч человек, передает ГАУ АИС «Подмосковье».







Первыми в 11:00 рванули участники трейлового забега, следом на трассу вышли бегуны с собаками в категории «След в След» — 74 человека с четвероногими напарниками. Позже проходили «Битва Бизонов» и «Путь Бизонов». Команды не просто бежали: они плыли, ползли в грязи на коленях, штурмовали рвы и тоннели. Участники признавались, что это был не просто забег, а настоящее приключение.



Одним из самых зрелищных испытаний стал крутой спуск к реке Осетр с уклоном почти 60 градусов, проходящий через Редерс Сад. В стартовом городке до начала забегов можно было пройти магнитотерапию, получить консультацию по спортивным травмам и питанию, а также проверить меткость в стрельбе из лука.



Для участников работал бонус — бесплатные экскурсии по стенам Кремля, в музей с фигуркой бизона и на смотровую площадку Водонапорной башни. Для этого достаточно было показать стартовый номер.