В Балашихе построили котельную для ЖК «Новое Павлино»

29 октября 2026, 09:36

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Газовую котельную построили в составе ЖК «Новое Павлино» в округе Балашиха. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Котельная будет снабжать теплом и горячей водой жилые дома, школу, поликлинику и два детсада.





«Здание котельной одноэтажное. Его общая площадь составляет около 330 квадратных метров. Мощность объекта — 41 мегаватт. За выработку тепла отвечают три котла — два на 16,5 МВт и один на восемь МВт. Все котлы работают в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.