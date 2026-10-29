В Балашихе построили котельную для ЖК «Новое Павлино»
Газовую котельную построили в составе ЖК «Новое Павлино» в округе Балашиха. Объект уже получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Котельная будет снабжать теплом и горячей водой жилые дома, школу, поликлинику и два детсада.
«Здание котельной одноэтажное. Его общая площадь составляет около 330 квадратных метров. Мощность объекта — 41 мегаватт. За выработку тепла отвечают три котла — два на 16,5 МВт и один на восемь МВт. Все котлы работают в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.Новая котельная стала уже второй в жилом комплексе. Она поможет улучшить теплоснабжение квартала, в который входят 27 жилых домов, школа и три детсада. Там также построят поликлинику со станцией скорой помощи, ещё два детских сада и школу.