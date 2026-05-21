На госуслугах Подмосковья появился сервис проверки предпенсионного возраста
Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области сообщило: в онлайн-услуге по назначению ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) льготникам региона заработал сервис автоматической проверки предпенсионного возраста.
В ведомстве пояснили, что система теперь автоматически проверяет, достиг ли заявитель предпенсионного возраста, и если возраст не подходит, то на экране сразу появляется соответствующее уведомление. Это позволит снизить количество отказов в предоставлении услуги.
Услуга «Назначение ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Предоставляют услугу бесплатно в течение 7 рабочих дней.
Право на выплату имеют зарегистрированные в Московской области льготные категории жителей: «Ветеран труда», «Ветеран военной службы», «Труженик тыла», «Реабилитированное лицо», «Почётный донор СССР», «Почётный донор России» и другие. Важное условие: они не должны получать ежемесячную денежную выплату из федерального бюджета.
С 1 января 2026 года ЕДВ назначают после достижения льготником пенсионного возраста или назначения пенсии по старости. Но ветераны труда, а также почётные доноры России и СССР могут оформить выплату раньше — при достижении предпенсионного возраста. Для мужчин это 60 лет, для женщин — 55 лет. Правило действует для тех, кто достиг указанного возраста до 31 декабря 2025 года включительно.
Читайте также: