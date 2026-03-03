В Подмосковье назвали топ-5 популярных услуг на региональном госпортале

03 марта 2026, 10:49

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

На госпортале Московской области в настоящее время доступно свыше 420 услуг для физических и юридических лиц. О том, какие услуги были наиболее востребованы на минувшей неделе, рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.





Рейтинг популярности возглавил запрос на получение выписки из домовой книги.



