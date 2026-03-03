В Подмосковье назвали топ-5 популярных услуг на региональном госпортале
Видео: пресс-служба Мингосуправления МО
На госпортале Московской области в настоящее время доступно свыше 420 услуг для физических и юридических лиц. О том, какие услуги были наиболее востребованы на минувшей неделе, рассказали в пресс-службе Мингосуправления Подмосковья.
Рейтинг популярности возглавил запрос на получение выписки из домовой книги.
Второе место заняла онлайн-заявка на участие в ОГЭ и ЕГЭ: таких обращений поступило более 11 600. На третье место вышел запрос на выдачу и замену социальных карт Московской области (свыше 7 300 заявок). На четвёртом месте недельного рейтинга оказалась запись в кружки (более 5 000 заявлений), а замыкает топ-5 услуга по присвоению адреса: за ней обратились свыше 3 400 раз.«Этой услугой воспользовались свыше 13 600 раз», — говорится в сообщении.