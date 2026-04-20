На портале госуслуг Подмосковья подключили автогенерацию плана участка

20 апреля 2026, 10:21

Сервис автогенерации ситуационного плана земельного участка заработал на портале госуслуг Московской области. Эта опция упростит получение согласия Мосавтодора на обустройство съездов с региональных автодорог, а также строительство объектов и монтаж инженерных коммуникаций в полосе отвода. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.





Раньше заявитель должен был подготовить ситуационный план самостоятельно, а теперь документ создаётся автоматически в режиме реального времени.





«Инструменты портала госуслуг позволяют точно привязать участок к карте: указать координаты, точки примыкания въездов и выездов, существующие коммуникации. В результате получается корректно оформленный план, что значительно снижает риск заявителя получить отказ», — пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.