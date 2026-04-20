В мытищинском ЖК «Белый Град» строят шесть корпусов

Строительство шести жилых домов продолжается в ЖК «Белый Град» на территории городского округа Мытищи. О ходе работ рассказали в пресс-службе Минжилполитики Московской области.





В настоящее время строители работает на площадках корпусов №11.1, 11.2, 11.3, 12.1, 12.2 и 12.3.





«В домах №11.1, 11.2 и 12.2 ведётся устройство вентилируемого фасада и монтаж системы комфорта в подъездах, в корпусе 11.3 на фасадах устанавливают фиброцементные панели, в корпусе 12.1 ведётся отделка мест общего пользования, а в корпусе №12.3 — отделка в квартирах», — говорится в сообщении.