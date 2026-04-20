На пожаре в Волоколамске спасли собаку
Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
Собаку, надышавшуюся угарным газом, откачали работники Мособлпожспаса, тушившие пожар в деревне Нелидово округа Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Пожар произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже трёхэтажного дома.
«Жильцы квартиры и соседи эвакуировались самостоятельно, ещё до прибытия пожарных. А питомец испугался и забился в угол комнаты. С возгоранием удалось оперативно справиться. Собаку огнеборцы обнаружили среди вещей, она с трудом дышала», — говорится в сообщении.Пожарные вынесли пса на улицу и вернули к жизни при помощи дыхательного аппарата.
