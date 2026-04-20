На пожаре в Волоколамске спасли собаку

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса

Собаку, надышавшуюся угарным газом, откачали работники Мособлпожспаса, тушившие пожар в деревне Нелидово округа Волоколамск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Пожар произошёл в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже трёхэтажного дома.

«Жильцы квартиры и соседи эвакуировались самостоятельно, ещё до прибытия пожарных. А питомец испугался и забился в угол комнаты. С возгоранием удалось оперативно справиться. Собаку огнеборцы обнаружили среди вещей, она с трудом дышала», — говорится в сообщении.
Пожарные вынесли пса на улицу и вернули к жизни при помощи дыхательного аппарата.

Ранее сообщалось, что в Приморье врачи спасли мужчину, который за 15 минут операции пережил две клинические смерти.
Лев Каштанов

