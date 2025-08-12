Достижения.рф

В Подмосковье предотвращён теракт с подрывом авто около высокопоставленного военного

ФСБ предотвратила теракт с подрывом авто и убийством военного в Подмосковье
Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Подмосковье предотвращён теракт, который готовил агент украинских спецслужб. По данным ЦОС ФСБ, злоумышленник планировал взорвать автомобиль с более чем 60 килограммами взрывчатки в момент, когда рядом проходил высокопоставленный российский военный.



ФСБ сообщила, что задержан гражданин России и Украины 1989 года рождения, завербованный под псевдонимом «Ворон». Под руководством куратора он изготовил самодельное взрывное устройство, спрятанное в автомобиле, приобретённом на средства противника. Этот автомобиль должен был быть припаркован в определённом месте, а взрыв активирован во время прохождения военного.

Подозреваемого задержали на трассе М-4 по пути к месту преступления. В ходе допроса он признался в сотрудничестве с вражескими спецслужбами, которые обещали ему избежать мобилизации в ВСУ в обмен на совершение теракта и возможность вернуться в страну исхода.

По фактам совершённых преступлений возбуждено уголовное дело по статьям о государственной измене и незаконном обращении с взрывчатыми веществами. Подозреваемому избрана мера пресечения – заключение под стражу. За содеянное ему грозит до пожизненного заключения.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0