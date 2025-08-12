В Подмосковье предотвращён теракт с подрывом авто около высокопоставленного военного

12 августа 2025, 10:06

ФСБ предотвратила теракт с подрывом авто и убийством военного в Подмосковье

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Подмосковье предотвращён теракт, который готовил агент украинских спецслужб. По данным ЦОС ФСБ, злоумышленник планировал взорвать автомобиль с более чем 60 килограммами взрывчатки в момент, когда рядом проходил высокопоставленный российский военный.