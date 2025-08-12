В Подмосковье проверили ремонт более 400 подъездов с начала года

12 августа 2025, 09:13

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала года областные специалисты стройконтроля провели проверку ремонта в 408 подъездах. Работы принимаются только при полном соответствии сметам и нормативам, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Наибольшее количество ремонтов выполнено в округах:

Балашиха — 61 подъезд;

Богородский — 43;

Орехово-Зуево — 99;

Электросталь — 29;

Щелковский — 25.

Приемка проходит в несколько этапов — от замеров и простукивания стен до сверки с проектной документацией. В среднем на один объект эксперт выезжает более 20 раз.

Контроль охватывает установку дверей, отделку стен, потолков и откосов, заделку трещин, фасадные работы, укладку плитки, ремонт перил и козырьков, замену светильников и выключателей, установку почтовых ящиков.

