В Подмосковье проверили ремонт более 400 подъездов с начала года

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
С начала года областные специалисты стройконтроля провели проверку ремонта в 408 подъездах. Работы принимаются только при полном соответствии сметам и нормативам, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Наибольшее количество ремонтов выполнено в округах:
Балашиха — 61 подъезд;
Богородский — 43;
Орехово-Зуево — 99;
Электросталь — 29;
Щелковский — 25.
Приемка проходит в несколько этапов — от замеров и простукивания стен до сверки с проектной документацией. В среднем на один объект эксперт выезжает более 20 раз.
Контроль охватывает установку дверей, отделку стен, потолков и откосов, заделку трещин, фасадные работы, укладку плитки, ремонт перил и козырьков, замену светильников и выключателей, установку почтовых ящиков.