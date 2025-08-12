Достижения.рф

В Подмосковье проверили ремонт более 400 подъездов с начала года

Фото: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

С начала года областные специалисты стройконтроля провели проверку ремонта в 408 подъездах. Работы принимаются только при полном соответствии сметам и нормативам, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.



Наибольшее количество ремонтов выполнено в округах:

  • Балашиха — 61 подъезд;
  • Богородский — 43;
  • Орехово-Зуево — 99;
  • Электросталь — 29;
  • Щелковский — 25.
Приемка проходит в несколько этапов — от замеров и простукивания стен до сверки с проектной документацией. В среднем на один объект эксперт выезжает более 20 раз.

Контроль охватывает установку дверей, отделку стен, потолков и откосов, заделку трещин, фасадные работы, укладку плитки, ремонт перил и козырьков, замену светильников и выключателей, установку почтовых ящиков.
Дайана Хусинова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0