На пожаре в Серебряных Прудах спали женщину с ребёнком

Видео: пресс-служба Мособлпожспаса
29-летнюю женщину и восьмилетнего ребёнка спасли на пожаре в многоквартирном двухэтажном доме в Серебряных Прудах, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Пожар удалось быстро потушить, в ходе происшествия никто не пострадал.
Читайте также:
Адвокат оценил шансы ареста 15-летней школьницы из Москвы, зарезавшей отца в качестве защиты
Создателя канала «Синий кит» осудили за склонение детей к суициду
В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
«О пожаре в единую службу спасения «Система-112» сообщили очевидцы. Они рассказали, что из лоджии на втором этаже дома валит густой чёрный дым. Прибывшие спасатели обнаружили, что восьмиметровая лоджия полностью охвачена огнём и есть угроза распространения пожара на соседние квартиры. А у окна соседней комнаты стоят и просят о помощи женщина с ребёнком», — говорится в сообщении.Женщину пожарные вывели из задымлённого помещения с помощью индивидуального средства защиты от дыма, а для спасения ребёнка развернули трёхколенную лестницу и спустили мальчика через окно. Кроме того, из пожарные эвакуировали пятерых человек из соседних квартир.
Пожар удалось быстро потушить, в ходе происшествия никто не пострадал.
Читайте также:
Адвокат оценил шансы ареста 15-летней школьницы из Москвы, зарезавшей отца в качестве защиты
Создателя канала «Синий кит» осудили за склонение детей к суициду
В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков
Лев Каштанов