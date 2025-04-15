Адвокат оценил шансы ареста 15-летней школьницы из Москвы, зарезавшей отца в качестве защиты

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15-летняя школьница в результате конфликта зарезала своего отца на юго-западе Москвы. Известно, что Роман З. воспитывал троих дочек один. Утром 15 апреля между младшей дочерью и отцом возник конфликт, в ходе которого девочка нанесла родителю несколько ударов ножом. По одной из версий, мужчина хотел оформить кредит на старшую дочь, а младшая решила заступиться за сестру.
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» заявил, что перспективы девочек в данной ситуации зависят от нескольких факторов, включая юридическую квалификацию их действий, доказательную базу, позицию следствия и суда, а также общественный резонанс.
Также адвокат рассказал о возможных вариантах дела.
Павел Воропаев отметил, что высоки шансы на оправдательный приговор или условный срок.
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«Скорее всего, действия младшей дочери (Алисы) будут рассматриваться по ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны)», — сказал он.
- Реальная угроза жизни: отец был вооружён ножом, уже нанёс порезы старшей дочери, угрожал убийством и проявлял агрессию.
- Соразмерность обороны: если Алиса наносила удары, чтобы остановить насилие, а не после того, как угроза миновала, это может быть признано необходимой обороной (ст. 37 УК РФ).
- Превентивная защита: если отец ранее систематически избивал дочерей, это может быть учтено как длительная психотравмирующая ситуация, что смягчает вину.
Также адвокат рассказал о возможных вариантах дела.
- Прекращение дела за отсутствием состава преступления (если оборону признают правомерной).
- Условный срок или принудительные меры воспитательного воздействия (если Алиса несовершеннолетняя).
- Реальное лишение свободы (маловероятно, учитывая обстоятельства).
«Суд учтёт агрессивное поведение отца (доказательства побоев, угроз, кредитного давления), свидетельские показания (старшая сестра, возможно, соседи), медицинские заключения (травмы у девочек, алкоголь в крови отца), характеристики (если отец ранее привлекался за насилие, это усилит позицию защиты)», — подчеркнул Воропаев.
Что делать девочкам?
- Нанять адвоката (можно через правозащитные организации, например, «Комитет против пыток»).
- Собирать доказательства (медосвидетельствование, скриншоты угроз, показания свидетелей).
- Обратиться к психологу (фиксировать психологическое состояние после длительного насилия).
- Использовать общественный резонанс (если СМИ поддержат, давление на следствие снизится).
Павел Воропаев отметил, что высоки шансы на оправдательный приговор или условный срок.
«Если Алиса несовершеннолетняя, её, скорее всего, не лишат свободы. Если оборону признают превышенной, возможен небольшой срок или ограничение свободы. Всё зависит от грамотной защиты. Если адвокат докажет, что девочки действовали в состоянии крайней необходимости или необходимой обороны, уголовная ответственность может быть сведена к минимуму», — заключил адвокат.
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Анастасия Панченко