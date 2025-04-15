В Пушкино росгвардейцы задержали подозреваемого в незаконном сбыте наркотиков

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
Подмосковные росгвардейцы задержали в Пушкино подозреваемого в незаконном обороне наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
Отмечается, что ночью экипаж группы задержания увидел подозрительного мужчину, который что-то искал в земле. Заметив патрульный автомобиль Росгвардии, неизвестный попытался скрыться из поля зрения правоохранителей, но убежать ему не удалось.
Мужчину задержали, им оказался 24-летний житель Москвы. Во время беседы с росгвардейцами он признался, что имеет при себе наркотики, которые предназначены для дальнейшего сбыта.
В ходе досмотра в кармане его куртки были обнаружены 12 свёртков, которые были изъяты. По результатам экспертизы, в них содержался метадон общей массой 1,18 грамма.
Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Мужчину задержали, им оказался 24-летний житель Москвы. Во время беседы с росгвардейцами он признался, что имеет при себе наркотики, которые предназначены для дальнейшего сбыта.
В ходе досмотра в кармане его куртки были обнаружены 12 свёртков, которые были изъяты. По результатам экспертизы, в них содержался метадон общей массой 1,18 грамма.
Задержанного передали полиции для дальнейших разбирательств. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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Анастасия Чинкова