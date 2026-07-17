На празднике «У церкви над рекой» в усадьбе Тараканово научат колокольному звону
В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока, в усадьбе Тараканово городского округа Солнечногорск 25 июля пройдет праздник «У церкви над рекой». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Мероприятие организовали храм Архангела Михаила и представители казачьего сообщества. Оно объединит духовные, исторические и музыкальные традиции России.
«Гостей ждут экскурсии, благотворительная ярмарка и живое выступления казачьих музыкальных коллективов. Особым событием станет мастер-класс по колокольному звону. Каждый желающий сможет прикоснуться к этому древнему искусству. В завершении праздника состоится показ моноспектакля «Экклезиаст», – сообщили в ведомстве.На территории усадьбы будет работать чайная станция, где посетители смогут угоститься ароматным чаем из русского самовара и насладиться атмосферой исторического места.
Праздник начнётся в 10 часов. Вход будет свободным.