На празднике «У церкви над рекой» в усадьбе Тараканово научат колокольному звону

17 июля 2026, 22:16

оригинал Фото: музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока

В музее-заповеднике Дмитрия Менделеева и Александра Блока, в усадьбе Тараканово городского округа Солнечногорск 25 июля пройдет праздник «У церкви над рекой». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Мероприятие организовали храм Архангела Михаила и представители казачьего сообщества. Оно объединит духовные, исторические и музыкальные традиции России.



«Гостей ждут экскурсии, благотворительная ярмарка и живое выступления казачьих музыкальных коллективов. Особым событием станет мастер-класс по колокольному звону. Каждый желающий сможет прикоснуться к этому древнему искусству. В завершении праздника состоится показ моноспектакля «Экклезиаст», – сообщили в ведомстве.