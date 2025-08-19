Парки Каширы приглашают гостей на спортивные и творческие занятия
Видео: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В городском парке Каширы и парке «Дубовая роща» в каширском микрорайоне Ожерелье приготовили различные активности для посетителей. О том, какие мероприятия ждут гостей в эти парках в период с 21 по 23 августа, рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
В парке «Дубовая роща» в четверг, 21 августа, запланированы игровая и творческая программы. Начало в 17:00. А в пятницу, 22 августа, с 9:00 до 11:00 будет поводиться зарядка и гимнастика для членов клуба «Активное долголетие», а с 17:00 до 18:40 — вновь игровая и творческая программы.
В городском парке Каширы 22 августа в 11:00 начнётся разминка, а в 11:35 — занятие по дыхательной гимнастике. 23 августа с 11:00 до полудня в парке будет проходить творческий мастер-класс, с 12:00 до 13:00 — игровая программа, а с 13:30 до 14:30 юных любителей природы ждёт «Зелёная школа».
Подробное расписание мероприятий размещается в телеграм-канале «Кашира. Культура. Спорт».
