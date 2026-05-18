На предприятии «Шульгино» под Волоколамском запустили новую систему очистки стоков
На сельскохозяйственном предприятии «Шульгино» провели масштабную реконструкцию системы очистки. Сейчас на объекте проходят пусконаладочные работы, сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского муниципального округа.
Предприятие посетили глава муниципалитета Наталья Козлова и её первый заместитель Анна Агапова.
«Сегодня важно, что предприятия уделяют внимание экологии и внедряют такие современные решения. Лично убедилась, что здесь серьёзно подходят к защите окружающей среды. Очищенная вода соответствует строгим требованиям для сброса в водоёмы рыбохозяйственного назначения», – отметила Козлова.
После модернизации производительность очистного комплекса выросла втрое. Обновлённая система может непрерывно перерабатывать до 250 кубометров стоков в сутки. Современные технологии очистки исключают выделение взрывоопасных и огнеопасных газов.
Очистные сооружения принимают хозяйственно-бытовые и производственные стоки, в том числе воду после обработки оборудования и тары. Система включает несколько этапов очистки.