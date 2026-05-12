В Волоколамске спасатели освободили застрявшего на детской площадке ребёнка
Семилетняя девочка застряла пальцем в напольном покрытии на детской площадке в Волоколамске. Для того, чтобы её освободить, потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Инцидент произошёл днём 10 мая. В единую службу спасения «Система-112» обратились прохожие, который заметил, что девочка попала в беду.
«Сначала очевидцы происшествия пытались помочь ребёнку самостоятельно, но ничего не смогли сделать, а застрявший палец начал сильно отекать», — говорится в сообщении.Спасатели оперативно прибыли на место, намотали на застрявший палец капроновую нить и, постепенно разматывая, смогли вытащить его. В результате девочка освободилась, медицинская помощь ей не потребовалась.