Волоколамский автопарк коммунальных служб пополнился современной техникой
Центр развития «Городское хозяйство» получил первые две машины из четырёх, выделенных Минчистоты Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
В муниципалитет поступили новый трактор МТЗ и вакуумная подметально-уборочная машина.
«Продолжаем обновлять парк коммунальной техники, чтобы городские службы могли быстрее и качественнее выполнять свою работу. В ближайшее время ожидаем поступление ещё двух единиц техники – грейдера и фронтального погрузчика», – сказала глава Волоколамского округа Наталья Козлова.
Как рассказали в пресс-службе, трактор оснащён щёткой для уборки дорог и сможет работать круглый год – очищать улицы от песка и грязи, а зимой использоваться для уборки снега.
Вакуумная машина появилась в округе впервые. Это компактная и манёвренная техника для уборки улиц и дворов, которая эффективно собирает песок и мусор. Благодаря сменному оборудованию её можно использовать для покоса травы и для зимнего содержания территорий.