В Ивантеевке начали возводить третий этаж пристройки к школе №2

24 июля 2026, 14:41

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Корпус на 350 учеников пристраивают к Образовательному центру №2 в городе Ивантеевка Пушкинского округа. Работы ведутся на Хлебозаводской улице. В настоящее время рабочие возводят третий — последний — этаж здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Общая площадь нового корпуса составит свыше шести тысяч квадратных метров. Там разместятся учебные кабинеты, помещения для творческих занятий и библиотечно-информационный центр. А на прилегающей территории обустроят спортивную зону и установят детские площадки.





«Сейчас строительная готовность здания составляет 20%. Проводятся монолитные работы. На площадке заняты 60 человек, используются шесть единиц техники», — говорится в сообщении.