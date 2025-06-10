В Мытищах начали выпускать лифты для зон сейсмической активности
В Подмосковье будут выпускать лифты для сейсмоопасных регионов России, сообщили в пресс-службе Мининвеста региона. Производство запустил лифтостроительный завод «ПУЛЬС», входящий в ГК LIFT-IMPORT.
Оборудование соответствует всем требованиям безопасности для зон с сейсмоактивностью до 8-9 баллов. В России это такие регионы, как Крым, Кавказ и Дальний Восток.
«В разработку и производство таких лифтов компания инвестировала около 60 млн рублей. В ближайших планах завода «ПУЛЬС» – наладить поставки сейсмоустойчивого оборудования, соответствующего российским и международным стандартам безопасности, во Владивосток и другие регионы», – рассказали в ведомстве.При первых признаках сейсмической активности специальные датчики автоматически переводят лифт в аварийный режим. Кабина плавно останавливается на ближайшем этаже, и двери открываются для безопасной эвакуации. Система дублированного питания гарантирует работу даже при отключении электричества.
«Люди должны безопасно покинуть кабину лифта. Мы продумали каждую деталь, чтобы он вёл себя предсказуемо в экстремальных условиях. Каждый элемент конструкции прошёл многократные испытания на устойчивость к экстремальным нагрузкам», – рассказал гендиректор завода «ПУЛЬС» Артём Исаев.Завод «ПУЛЬС» специализируется на полном импортозамещении. В портфеле компании – грузовые лифты с грузоподъемностью до 10 тыс. кг, взрывозащищённые лифты, фуникулёры и другие инновационные решения для сложных объектов.