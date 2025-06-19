На предприятии в Серебряных Прудах будут производить 32 тыс. тонн молока в год

19 июня 2025, 17:37

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Животноводческий комплекс «Нива» на 3 тысячи фуражных коров построят на территории округа Серебряные Пруды. Соглашение об этом подписали на полях ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент агрохолдинга «ОСП агро», в который входит «СП «Нива», Игорь Исаев, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.







«Строительство животноводческого комплекса на 3 тысячи коров в Серебряных Прудах — это очередной этап по возрождению сельскохозяйственного предприятия «Нива». (…) Новый проект позволит создать ещё 60 рабочих мест, у людей появится больше возможности получать достойную зарплату рядом с домом», — сказал Андрей Воробьёв.