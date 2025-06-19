В Подмосковье будут автоматизировать и роботизировать склады и терминалы
Московскую область планируют сделать площадкой для развития автоматизации и роботизации в сфере торговой логистики.
Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Андрей Воробьёв, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС» Давит Манукян, а также гендиректор группы компаний «Магнит», склады которой планируют роботизировать, Евгений Случевский.
«Современные технологии позволяют оптимизировать множество разных процессов, в том числе обработку, хранение и перемещение грузов. Сегодня на ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье. Компания «КОМИТАС» роботизирует первый склад розничной сети «Магнит» уже в этом году. А до конца 2026-го «Магнит» инвестирует в роботизацию логистики на территории области более 5 млрд рублей», – сказал Воробьёв.По словам губернатора, рутинные логистические задачи будут выполняться быстрее и эффективнее. При этом снизится нагрузка на работников. Например, людям не придется вручную сортировать товар – за них это будут делать машины».
«КОМИТАС» занимается не только логистическим и технологическим проектированием, оснащением, но и сама разрабатывает программное обеспечение для автоматизации и роботизации складской и производственной логистики. Компания имеет собственное производство. В регионе она работает на двух площадках – в Солнечногорске и в индустриальном парке «Есипово».
«Мы занимаемся производством конвейеров всех типов, складских роботов-сортировщиков, cross-belt сортировщиков. Это подписание даст возможность добиться синергии между Московской областью и бизнесом со стороны и заказчика, и производителя. Улучшение нашего взаимодействия повысит уровень автоматизации и роботизации в регионе и в стране в целом», – отметил Манукян.Он подчеркнул, что инвестиционный климат Подмосковья с каждым годом укрепляется, и компании нравится реализовывать в регионе свои проекты. Этому способствует развитая инфраструктура и транспортная доступность логистических хабов, современных бизнес-пространств, поддержка бизнеса и хороший кадровый потенциал.
«Магнит» – одна из ведущих розничных сетей в России по торговле продуктами питания, лидер по количеству магазинов и географии их расположения. В Московской области компания работает более 20 лет. Сегодня это уже 2764 торговых объекта, порядка 27 тыс. сотрудников и пять распределительных центров в Дмитрове, Коломне, Серпухове и Ногинске.
«Московский регион – один из ключевых для развития нашей розничной сети. Мы продолжаем наращивать количество магазинов в Подмосковье, чтобы обеспечивать жителей качественными и свежими продуктами по доступным ценам в удобных локациях. За один только 2025 год мы планируем открыть в регионе более 500 магазинов различных форматов», – сказал Евгений Случевский.Он пояснил, что подписанное соглашение нацелено на развитие автоматизации и роботизации логистики. Эти процессы позволят повысить эффективность логистических цепочек, упростить условия труда на складах, заменив человека в тяжелых и рутинных операциях, создать новые рабочие места для высококвалифицированных сотрудников.