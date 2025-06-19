В Подмосковье будут автоматизировать и роботизировать склады и терминалы

19 июня 2025, 16:57

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО / Александра Степанова

Московскую область планируют сделать площадкой для развития автоматизации и роботизации в сфере торговой логистики.





Соглашение об этом в ходе Петербургского международного экономического форума подписали губернатор региона Андрей Воробьёв, учредитель и управляющий директор ГК «КОМИТАС» Давит Манукян, а также гендиректор группы компаний «Магнит», склады которой планируют роботизировать, Евгений Случевский.

«Современные технологии позволяют оптимизировать множество разных процессов, в том числе обработку, хранение и перемещение грузов. Сегодня на ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье. Компания «КОМИТАС» роботизирует первый склад розничной сети «Магнит» уже в этом году. А до конца 2026-го «Магнит» инвестирует в роботизацию логистики на территории области более 5 млрд рублей», – сказал Воробьёв.

«Мы занимаемся производством конвейеров всех типов, складских роботов-сортировщиков, cross-belt сортировщиков. Это подписание даст возможность добиться синергии между Московской областью и бизнесом со стороны и заказчика, и производителя. Улучшение нашего взаимодействия повысит уровень автоматизации и роботизации в регионе и в стране в целом», – отметил Манукян.

«Московский регион – один из ключевых для развития нашей розничной сети. Мы продолжаем наращивать количество магазинов в Подмосковье, чтобы обеспечивать жителей качественными и свежими продуктами по доступным ценам в удобных локациях. За один только 2025 год мы планируем открыть в регионе более 500 магазинов различных форматов», – сказал Евгений Случевский.