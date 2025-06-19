В Ступине построят животноводческий комплекс более чем на 3,5 тыс. коров

19 июня 2025, 17:13

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Животноводческий комплекс «Большое Алексеевское» на 3550 коров с площадкой для выращивания молодняка молочных пород на 5100 голов построит на территории городского округа Ступино ГК «ЭкоНива». Соглашение о сотрудничестве, включающее реализацию этого проекта, подписали на ПМЭФ-2025 губернатор Московской области Андрей Воробьёв и президент ГК «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.







«ЭкоНива является одним из крупнейших производителей Молока в стране. Эта компания давно и успешно работает в Московской области. Новый животноводческий комплекс в Ступино станет для компании уже вторым на территории Подмосковья. Первый — «Бортниково» — запустили в 2023 году. За прошлый год там было произведено более 42,5 тысяч тонн молока. Приятно, что наши давние надёжные партнёры хотят расширяться и развивать свой бизнес в регионе», — сказал Андрей Воробьёв.Он добавил, что власти области будут оказывать поддержку в реализации этого проекта и предоставят компании возмещение затрат на оборудование и инженерную инфраструктуру.