На предприятиях АПК Подмосковья проверили качество воды

07 августа 2025, 09:15

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

За первые 7 месяцев 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели свыше 1000 проверок воды на соответствие ГОСТ и СанПиН. Количество образцов достигло 151 – это в два раза больше, чем за тот же период в 2024 году, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.