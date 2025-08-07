На предприятиях АПК Подмосковья проверили качество воды
За первые 7 месяцев 2025 года специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» провели свыше 1000 проверок воды на соответствие ГОСТ и СанПиН. Количество образцов достигло 151 – это в два раза больше, чем за тот же период в 2024 году, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Так, в Раменском проверили 5 проб питьевой и дистиллированной воды от хлебозавода. Анализировали цвет, мутность, pH, содержание металлов и другие показатели. Все результаты – в пределах нормы. Вода из Воскресенского округа также признана безопасной.
В Минсельхозе Подмосковья подчеркнули, что регулярный контроль качества воды особенно важен для агропромышленных предприятий. Современные методы исследований помогают быстро выявлять нарушения и гарантировать безопасность воды.
Читайте также: