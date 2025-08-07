В Волоколамске провели торжественное вручение первых паспортов

07 августа 2025, 09:09

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Первые паспорта получили одиннадцать юных жителей Волоколамска из рук главы муниципального округа Натальи Козловой. Церемония состоялась в зале Волоколамского отдела ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.





Вместе с паспортами юным гражданам вручили Конституцию Российской Федерации и подарки на память.





«Вступая во взрослую жизнь, ребята получают свой главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт — это символ гражданственности, ответственности и возможностей, которые открываются перед каждым из них», — напутствовала молодых людей Наталья Козлова.