В Волоколамске провели торжественное вручение первых паспортов
Первые паспорта получили одиннадцать юных жителей Волоколамска из рук главы муниципального округа Натальи Козловой. Церемония состоялась в зале Волоколамского отдела ЗАГС. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.
Вместе с паспортами юным гражданам вручили Конституцию Российской Федерации и подарки на память.
«Вступая во взрослую жизнь, ребята получают свой главный документ, удостоверяющий личность. Паспорт — это символ гражданственности, ответственности и возможностей, которые открываются перед каждым из них», — напутствовала молодых людей Наталья Козлова.На церемонии присутствовали также родственники ребят. В завершение церемонии юные граждане сфотографировались с представителями окружной администрации и своими близкими.