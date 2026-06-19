На предприятиях Дмитровского округа нашли около 70 нелегальных мигрантов

19 июня 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

67 приезжих из стран Центральной и Южной Азии, нарушивших миграционное законодательство, обнаружили полицейские в ходе рейда «Антикриминал» в Дмитровском округе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проходили на производственных базах и складах в посёлке Горшково и селе Орудьево.





«В отношении 65 из 67 иностранцев составили протоколы за нарушение сроков и режима пребывания на территории России, а 45 человек незаконно вели трудовую деятельность. Кроме того, двое мигрантов уклонялись от выдворения из страны», — говорится в сообщении.