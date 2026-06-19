Охотник в Томской области принял товарища за лося и убил его выстрелом в грудь
В Томской области охотник случайно застрелил знакомого, приняв его за лося в темноте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на СУСК по региону.
Согласно материалу, 48-летний житель села Тегульдет вместе с 45-летним товарищем охотился ночью в лесном массиве возле посёлка Четь-Конторка. Мужчина увидел, как по озеру движется некая фигура, и принял ее за плывущего лося. Однако на самом деле это был человек на лодке.
Охотник выстрелил из гладкоствольного ружья и попал в грудь товарища, от полученного ранения пострадавший скончался на месте. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и виновник трагического инцидента полностью признал свою вину. Следователи назначили судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего иностранца за вооруженное нападение с ножом. Мужчина, который атаковал пострадавшего возле алкогольного магазина на проспекте Науки, пытался скрыться, однако ему это не удалось.
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