Два человека пострадали после хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Новосибирске
В Новосибирске при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме пострадали два человека. Об этом сообщил ранним утром 19 июня в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Травников.
Он пояснил, что в момент происшествия находился в Барабинском районе и получил информацию об инциденте от министра здравоохранения региона. Предварительно, хлопок раздался на улице Народной в Новосибирске.
Пострадавшим сейчас оказывают всю необходимую медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы, ведётся тушение пожара. Травников уточнил, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее «Радио 1» передавало, что свыше шести тысяч человек ведут поиски малолетнего мальчика, пропавшего на реке Сунжа несколько дней назад. К работам уже присоединились спасатели, волонтёры, сотрудники экстренных служб и неравнодушные жители не только Ингушетии, но и соседних регионов.
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