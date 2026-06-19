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В Индонезии 7,8-метровый питон проглотил женщину

Фото: iStock/StockSeller_ukr

В индонезийской провинции Северное Малуку питон длиной 7,8 метра проглотил женщину. Об этом сообщает AsiaOne.



9 июня Элизабет Ямалау ушла в огород в 300 метрах от дома, чтобы перегнать корову. Через три часа она не вернулась, и ее муж Бениамин Ланто отправился на поиски. В саду мужчина увидел гигантскую змею, проглотившую его жену. Он попытался спасти Элизабет Ямалау, разрезал питона садовым инвентарем и достал ее из брюха, но помочь ей уже не смог.

Полиция провинции подтвердила инцидент. Представители властей призвали жителей соблюдать осторожность и сразу сообщать о появлении диких животных рядом с жильем.

Дарья Осипова

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