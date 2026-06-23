На предприятиях Подольска нашли около 70 мигрантов-нелегалов

23 июня 2026, 14:51

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Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские вместе с народными дружинниками на территории производственно-складских комплексов в округе Подольск. В результате удалось выявить 69 нарушителей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всего по информационным учётным базам пробили данные о 168 работниках-иностранцах.





«На 69 приезжих из стран Азии составили протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности. Кроме того, 27 из них находились на территории России нелегально», — говорится в сообщении.