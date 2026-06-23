В Кузбассе мужчина в ходе ссоры выкинул товарища из окна
В Кемеровской области 22-летний молодой человек выкинул из окна своего товарища, который скончался на месте до приезда скорой помощи. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.
По данным «Сiбдепо», все случилось в ночь на 19 июня. Тогда между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый вытолкнул потерпевшего из открытого окна третьего этажа. От полученных травм он скончался на месте.
Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей и назначили необходимые судебные экспертизы. Суд заключил обвиняемого под стражу. Сейчас эксперты собирают необходимые доказательства и устанавливают все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Кемеровской области скончался семилетний мальчик, который впал в кому на фоне теплового удара после того, как провел несколько часов в закрытом автомобиле на жаре.
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