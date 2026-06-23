В Техасе после аварии фуры на волю вылетели два миллиона пчел

23 июня 2026, 11:16

Фото: iStock/Pawich Sattalerd

На юго-востоке Техаса перевернулась фура, перевозившая ульи с примерно двумя миллионами пчел. После аварии насекомые разлетелись по округе, а жителей округа Оранж попросили пока не выходить из дома. Об этом сообщает KBTX.