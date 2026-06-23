В Техасе после аварии фуры на волю вылетели два миллиона пчел
На юго-востоке Техаса перевернулась фура, перевозившая ульи с примерно двумя миллионами пчел. После аварии насекомые разлетелись по округе, а жителей округа Оранж попросили пока не выходить из дома. Об этом сообщает KBTX.
На место происшествия прибыли экстренные службы, к ним присоединились местные пчеловоды. Они помогают расчистить дорогу и убрать поврежденные ульи. Как уточняет радиостанция KOGT, водитель не вошел в поворот и потерял управление, после чего грузовик опрокинулся. Мужчина не получил травм.
Пчелы считаются одними из самых важных насекомых для экосистемы. Они опыляют дикие растения и сельскохозяйственные культуры, благодаря чему сохраняется биоразнообразие и обеспечивается производство многих продуктов питания, включая фрукты, овощи и орехи.
При этом популяции во многих странах сталкиваются с серьезными угрозами — среди них изменение климата, использование пестицидов, болезни и сокращение естественной среды обитания. Поэтому защита пчел и поддержка пчеловодства считаются важной частью мер по сохранению природы и продовольственной безопасности.
Читайте также: